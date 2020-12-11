Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы
Завершилась групповая стадия Лиги Европы и стали известны все участники 1/16 финала турнира.
Команды, занявшие первые места в группе: "Рома", "Арсенал", "Вильярреал", "Динамо" Загреб, "Хоффенхайм", "Байер", "Рейнджерс", ПСВ, "Наполи", "Лестер", "Милан", "Тоттенхэм".
Команды, занявшие вторые места в группе: "Црвена Звезда", "Мольде", "Янг Бойз", "Славия" Прага, "Бенфика", "Гранада", "Реал Сосьедад", "Брага", "Лилль", "Маккаби" Тель-Авив, "Антверпен", "Вольфсберг".
Команды, перешедшие из Лиги Чемпионов: "Манчестер Юнайтед", "Брюгге", "Шахтер", "Аякс", "Краснодар", "Зальцбург", "Динамо" Киев, "Олимпиакос".
Жеребьевка 1/16 финала ЛЕ пройдет 14 декабря. Первые игры стадии запланированы на 18 февраля.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0