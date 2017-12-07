Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы от Лиги Чемпионов.

Так, сеянными при жеребьевке первого раунда плей-офф второго по значимости клубного европейского турнира будут: ЦСКА, "Атлетико", "Спортинг" и "РБ Лейпциг". В число не сеянных вошли: "Селтик", "Спартак", "Наполи" и дортмундская "Боруссия".

Напомним, также определились все участники раунда плей-офф Лиги Чемпионов. | soccernews.ru