Определились все участники 1/4 финала Кубка России

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Определились все участники 1/4 финала Кубка России

Стали известны все участники 1/4 финала Кубка России сезона-2020/2021.

Ими стали: "Арсенал" (Тула), "Динамо" (Москва), ЦСКА (Москва), "Сочи" (Сочи), "Локомотив" (Москва), "Ахмат" (Грозный), "Крылья Советов" (Самара), "Уфа" (Уфа).

Жеребьевка четвертьфиналов состоится сегодня, 3 марта, и начнется в 17:50 мск. Прямую трансляцию жеребьевки покажет телеканал "Матч ТВ".

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