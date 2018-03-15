Определились все участники 1/4 финала Лиги Чемпионов

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Чемпионов.

Ими стали: "Барселона", "Реал", "Севилья" (все - Испания), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" (оба - Англия), "Рома" и "Ювентус" (оба - Италия).

Жеребьевка 1/4 финала состоится 16 марта в 14:00 мск.

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