Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Ими стали: "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити" (все - Англия), "Бавария" (Германия), "Реал", "Вильярреал", "Атлетико" (все - Испания) и "Бенфика" (Португалия).

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 18 марта. Первые матчи данной стадии пройдут 5-6 апреля, ответные - 12-13 апреля.

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