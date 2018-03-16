Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

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Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы.

Ими стали: "Атлетико" (Испания), "Марсель" (Франция), "Лацио" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Арсенал" (Англия), ЦСКА (Россия), "Ред Булл" (Австрия).

Жеребьевка 1/8 финала состоится 16 марта в 15:00 мск.

Не пропустите: "Арсенал" обыграл "Милан" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы. | http://soccernews.ru

комментарии
Serg

Вообще-то Чехия вылетела, в четвертьфинал вышел Спортинг

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