Определились все участники 1/8 финала Евро-2020

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Определились все участники 1/8 финала Евро-2020

Завершилась групповая стадия Евро-2020 и определились все участники плей-офф турнира.

Из группы А вышли Италия, Уэльс и Швейцария; из группы В - Бельгия и Дания; из группы С - Нидерланды, Австрия и Украина; из группы D - Англия, Хорватия и Чехия; из группы Е - Швеция и Испания; из группы F - Франция, Германия и Португалия.

Отметим, что матчи 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня.

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Определились пары 1/8 финала Евро-2020

Определились пары 1/8 финала Евро-2020

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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