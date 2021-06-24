Определились все участники 1/8 финала Евро-2020

Завершилась групповая стадия Евро-2020 и определились все участники плей-офф турнира.

Из группы А вышли Италия, Уэльс и Швейцария; из группы В - Бельгия и Дания; из группы С - Нидерланды, Австрия и Украина; из группы D - Англия, Хорватия и Чехия; из группы Е - Швеция и Испания; из группы F - Франция, Германия и Португалия.

Отметим, что матчи 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня.

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