Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
После завершения стадии 1/16 финала стали известны все участники 1/8 финала Кубка Англии.
Пары этой стадии турнира составили:
Известны все участники следующей стадии турнира:
"Куинз Парк Рейнджерс" – "Уотфорд"
"Донкастер" – "Кристал Пэлас"
"Челси" – "Манчестер Юнайтед"
"Бристоль Сити" – "Вулверхэмптон"
"Ньюпорт Каунти" – "Манчестер Сити"
"Брайтон" – "Дерби Каунти"
"Суонси" – "Брентфорд"
"Уимблдон" – "Миллуолл"
Матчи состоятся 17 февраля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11