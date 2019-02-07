Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии

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Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии

После завершения стадии 1/16 финала стали известны все участники 1/8 финала Кубка Англии.

Пары этой стадии турнира составили:

Известны все участники следующей стадии турнира:

"Куинз Парк Рейнджерс" – "Уотфорд"

"Донкастер" – "Кристал Пэлас"

"Челси" – "Манчестер Юнайтед"

"Бристоль Сити" – "Вулверхэмптон"

"Ньюпорт Каунти" – "Манчестер Сити"

"Брайтон" – "Дерби Каунти"

"Суонси" – "Брентфорд"

"Уимблдон" – "Миллуолл"

Матчи состоятся 17 февраля.

Не пропустите: "Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел на первое место в Премьер-лиге. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 62
2 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 26 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
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