Определились все участники 1/8 финала Кубка Франции
В Кубке Франции определились все участники 1/8 финала, а также состоялась жеребьевка этой стадии турнира.
"Вальфранш" - ПСЖ
"Генгам" - "Лион"
"Бастия" - "Кан"
"Круа" - "Дижон"
"Метц" - "Орлеан"
"Антант"/"Нант" - "Тулуза"
"Витре" - "Лион Дюшер"
"Ренн" - "Лилль"
Не пропустите: "Лион" вышел в 1/8 финала Кубка Франции благодаря голам Дембеле и Дюбуа. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|20
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Ним
|21
|29
|11
|Бордо
|20
|28
|12
|Реймс
|21
|28
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Нант
|21
|23
|15
|Анжер
|21
|23
|16
|ФК Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14