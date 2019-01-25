Определились все участники 1/8 финала Кубка Франции

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Определились все участники 1/8 финала Кубка Франции

В Кубке Франции определились все участники 1/8 финала, а также состоялась жеребьевка этой стадии турнира.

"Вальфранш" - ПСЖ

"Генгам" - "Лион"

"Бастия" - "Кан"

"Круа" - "Дижон"

"Метц" - "Орлеан"

"Антант"/"Нант" - "Тулуза"

"Витре" - "Лион Дюшер"

"Ренн" - "Лилль"

Не пропустите: "Лион" вышел в 1/8 финала Кубка Франции благодаря голам Дембеле и Дюбуа. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 19 53
2 Лилль Лилль 21 40
3 Лион Лион 21 37
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 21 36
5 Страсбур Страсбур 21 32
6 Монпелье Монпелье 20 32
7 Марсель Марсель 20 31
8 Ницца Ницца 21 31
9 Ренн Ренн 21 30
10 Ним Ним 21 29
11 Бордо Бордо 20 28
12 Реймс Реймс 21 28
13 Тулуза Тулуза 21 25
14 Нант Нант 21 23
15 Анжер Анжер 21 23
16 ФК Кан ФК Кан 21 18
17 Амьен Амьен 21 18
18 Дижон Дижон 20 17
19 Монако Монако 21 15
20 Генгам Генгам 21 14
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