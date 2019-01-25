Определились все участники 1/8 финала Кубка Франции

В Кубке Франции определились все участники 1/8 финала, а также состоялась жеребьевка этой стадии турнира.

"Вальфранш" - ПСЖ

"Генгам" - "Лион"

"Бастия" - "Кан"

"Круа" - "Дижон"

"Метц" - "Орлеан"

"Антант"/"Нант" - "Тулуза"

"Витре" - "Лион Дюшер"

"Ренн" - "Лилль"

Не пропустите: "Лион" вышел в 1/8 финала Кубка Франции благодаря голам Дембеле и Дюбуа. | http://soccernews.ru