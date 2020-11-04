Определились все участники 1/8 финала Кубка России

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Определились все участники 1/8 финала Кубка России

Стали известны все 16 участников стадии 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021.

В плей-офф сыграют: "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Москва), "Краснодар" (Краснодар), ЦСКА (Москва), "Ростов" (Ростов), "Динамо" (Москва), "Урал" (Екатеринбург), "Спартак" (Москва), "Арсенал" (Тула), "Уфа" (Уфа), "Химки" (Химки), "Ахмат" (Грозный), "Сочи" (Сочи), "Тамбов" (Тамбов), "Крылья Советов" (Самара) и "СКА-Хабаровск" (Хабаровск).

Жеребьевка состоится в течение недели. Матч 1/8 финала пройдут в феврале 2021 года.

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