Определились все участники 1/8 финала Кубка России

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Определились все участники 1/8 финала Кубка России

После завершения группового этапа стали известны все участники 1/8 финала Кубка России.

Борьбу за выход в четвертьфинал продолжат: "Зенит" (Санкт-Петербург), "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Динамо" (все - Москва), "Рубин" (Казань), "Сочи" (Сочи), "Чайка" (Песчанокопское), "Нижний Новгород" (Нижний Новгород), КАМАЗ (Набережные Челны), "Енисей" (Красноярск), "Ротор" (Волгоград), "Алания" (Владикавказ), "Арсенал" (Тула), "Кубань" (Краснодар), "Балтика" (Калининград).

Пары команд определятся по результатам жеребьевки. Матчи состоятся 19 апреля 2022 года.

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