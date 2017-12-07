Определились все участники 1/8 финала Лиги Чемпионов

По итогам группового этапа определились все участники стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Так, первые места в своих группах заняли: "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Рома", "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Бешикташ", "Тоттенхэм".

Со вторых строчек в раунд плей-офф пробились: "Базель", "Бавария", "Челси", "Ювентус", "Севилья", "Шахтер", "Порту" и "Реал".

Напомним, "Спартак" был разгромлен "Ливерпулем" со счетом 0:7. | soccernews.ru