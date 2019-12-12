Определились все участники 1/8 финала Лиги Чемпионов-2019/20

Завершился групповой этап Лиги Чемпионов-2019/20 и определились все участники 1/8 финала турнира.

Ими стали: ПСЖ, "Лион" (оба - Франция), "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Валенсия" (все - Испания), "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (все - Англия), "Ювентус", "Аталанта", "Наполи" (все - Италия), "Бавария", "РБ Лейцпиг", "Боруссия" Дортмунд (все - Германия).

Жеребьевка 1/8 финала состоится 16 декабря.

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