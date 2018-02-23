Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы.

Ими стали: "Локомотив", ЦСКА, "Зенит" (все - Россия), "Динамо" (Киев, Украина), "Атлетик", "Атлетико" (оба - Испания), "Лацио", "Милан" (оба - Италия), "Виктория Пльзень" (Чехия), "РБ Лейпциг", "Боруссия" Дортмунд (оба - Германия), "Спортинг" (Португалия), "Ред Булл" (Австрия), "Марсель", "Лион" (оба - Франция), "Арсенал" (Англия).

Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля в 15:00 мск.

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