Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Завершилась стадия 1/16 финала Лиги Европы.

По ее итогам, борьбу за трофей продолжат российские клубы "Зенит" и "Краснодар", украинское "Динамо", а также "Бенфика", "Ренн", "Славия", "Интер", "Челси", "Айнтрахт", "Арсенал", "Валенсия", "Вильярреал", загребское "Динамо", "Ред Булл", "Наполи" и "Севилья".

Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы запланирована на 22 февраля.

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