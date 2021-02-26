Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

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Определились все участники 1/8 финала Лиги ЕвропыЗакончились все ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Больше всего в турнире осталось представителей АПЛ - 3 команды прошли в 1/8 финала. По два клуба будут представлять Испанию, Италию и Украину.

В следующем раунде турнира сыграют:
Англия: "Тоттенхэм", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед".
Испания: "Гранада", "Вильярреал".
Италия: "Рома", "Милан".
Украина: "Шахтер", "Динамо" Киев.
Греция: "Олимпиакос".
Нидерланды: "Аякс".
Норвегия: "Мольде".
Хорватия: "Динамо" Загреб.
Чехия: "Славия" Прага. 
Швейцария: "Янг Бойз".
Шотландия: "Рейнджерс".

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Провал "Лестера" и "Байера", украинские клубы проходят дальше, а последний российский вылетел: все итоги 1/16 финала Лиги Европы

Провал "Лестера" и "Байера", украинские клубы проходят дальше, а последний российский вылетел: все итоги 1/16 финала Лиги Европы

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