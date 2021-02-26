Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Закончились все ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Больше всего в турнире осталось представителей АПЛ - 3 команды прошли в 1/8 финала. По два клуба будут представлять Испанию, Италию и Украину.

В следующем раунде турнира сыграют:

Англия: "Тоттенхэм", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед".

Испания: "Гранада", "Вильярреал".

Италия: "Рома", "Милан".

Украина: "Шахтер", "Динамо" Киев.

Греция: "Олимпиакос".

Нидерланды: "Аякс".

Норвегия: "Мольде".

Хорватия: "Динамо" Загреб.

Чехия: "Славия" Прага.

Швейцария: "Янг Бойз".

Шотландия: "Рейнджерс".



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