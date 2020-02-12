Определились все участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Стали известны все участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
Ранее в эту стадию вышли победители групп: "Аталанта", "Аякс", "Бавария, "Бенфика", "Интер, "Ливерпуль", "Реал" и "Ювентус". Теперь к ним присоединились победители стыковых матчей: "Дерби Каунти", "Лион", "Ренн", "Црвена Звезда", "Ред Булл Зальцбург", "Динамо" Загреб, "Мидтьюлланд" и "Атлетико".
Результаты стыковых матчей:
"Динамо" Киев - "Динамо" Загреб - 0:0, по пенальти 3:4
"Сарагоса" - "Лион" - 1:3 (1:0)
"Дерби Каунти" - "Боруссия" Дортмунд - 3:1 (0:0)
"Ренн" - "Брюгге" - 1:1 (1:1), по пенальти - 5:3
"Мидтьюлланд" - "Лилль" - 2:1 (1:1)
"Рейнджерс" - "Атлетико" - 0:4 (0:1)
"Шериф" - "Црвена Звезда" - 0:0, по пенальти - 2:4
"Порту" - "Ред Булл Зальцбург" - 1:2 (1:1)
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4