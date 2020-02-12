Определились все участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Стали известны все участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Ранее в эту стадию вышли победители групп: "Аталанта", "Аякс", "Бавария, "Бенфика", "Интер, "Ливерпуль", "Реал" и "Ювентус". Теперь к ним присоединились победители стыковых матчей: "Дерби Каунти", "Лион", "Ренн", "Црвена Звезда", "Ред Булл Зальцбург", "Динамо" Загреб, "Мидтьюлланд" и "Атлетико".

Результаты стыковых матчей:

"Динамо" Киев - "Динамо" Загреб - 0:0, по пенальти 3:4

"Сарагоса" - "Лион" - 1:3 (1:0)

"Дерби Каунти" - "Боруссия" Дортмунд - 3:1 (0:0)

"Ренн" - "Брюгге" - 1:1 (1:1), по пенальти - 5:3

"Мидтьюлланд" - "Лилль" - 2:1 (1:1)

"Рейнджерс" - "Атлетико" - 0:4 (0:1)

"Шериф" - "Црвена Звезда" - 0:0, по пенальти - 2:4

"Порту" - "Ред Булл Зальцбург" - 1:2 (1:1)

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