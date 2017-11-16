Сегодня определились все участники Чемпионата Мира в России 2018-го года.

От Европы на Мундиале сыграют: Россия, Германия, Португалия, Бельгия, Польша, Франция, Испания, Швейцария, Англия, Хорватия, Дания, Швеция, Исландия, Сербия.

Южную Америку представят: Бразилия, Аргентина, Перу, Колумбия, Уругвай.

В Африке путевки на ЧМ завоевали: Тунис, Египет, Сенегал, Нигерия, Марокко.

Самыми сильными сборными в Азии оказались: Иран, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.

Наконец, Северная Америка на турнир делегирует: Мексику, Коста-Рику, Панаму.

Напомним, последним участником ЧМ стала сборная Перу. | soccernews.ru