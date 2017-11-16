Определились все участники Чемпионата Мира в России
Сегодня определились все участники Чемпионата Мира в России 2018-го года.
От Европы на Мундиале сыграют: Россия, Германия, Португалия, Бельгия, Польша, Франция, Испания, Швейцария, Англия, Хорватия, Дания, Швеция, Исландия, Сербия.
Южную Америку представят: Бразилия, Аргентина, Перу, Колумбия, Уругвай.
В Африке путевки на ЧМ завоевали: Тунис, Египет, Сенегал, Нигерия, Марокко.
Самыми сильными сборными в Азии оказались: Иран, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.
Наконец, Северная Америка на турнир делегирует: Мексику, Коста-Рику, Панаму.
Напомним, последним участником ЧМ стала сборная Перу. | soccernews.ru
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