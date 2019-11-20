Определились все участники Евро-2020

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Определились все участники Евро-2020

Стали известны все участники Евро-2020.

Список сборных, вышедших в финальную стадию чемпионата Европы-2020:

1. Бельгия

2. Италия

3. Россия

4. Польша

5. Украина

6. Испания

7. Турция

8. Франция

9. Англия

10. Чехия

11. Финляндия

12. Швеция

13. Хорватия

14. Германия

15. Голландия.

16. Австрия

17. Португалия

18. Дания

19. Швейцария

20. Уэльс

К этому списку добавятся еще четыре участника, которые победят в стыковых матчах Лиги Наций. Участники станут известны весной 2020 года. Жеребьевка этих игр состоится 22 ноября.

Жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте.

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3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
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Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
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4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
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