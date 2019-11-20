Определились все участники Евро-2020

Стали известны все участники Евро-2020.

Список сборных, вышедших в финальную стадию чемпионата Европы-2020:

1. Бельгия

2. Италия

3. Россия

4. Польша

5. Украина

6. Испания

7. Турция

8. Франция

9. Англия

10. Чехия

11. Финляндия

12. Швеция

13. Хорватия

14. Германия

15. Голландия.

16. Австрия

17. Португалия

18. Дания

19. Швейцария

20. Уэльс

К этому списку добавятся еще четыре участника, которые победят в стыковых матчах Лиги Наций. Участники станут известны весной 2020 года. Жеребьевка этих игр состоится 22 ноября.

Жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте.

Не пропустите: Отбор Евро-2020: результаты 19 ноября| http://soccernews.ru