Определились все участники еврокубков от РФПЛ

Завершился 26-й чемпионат России. В последнем туре определились все участники еврокубков.

Прямые путевки в Лигу Чемпионов завоевали "Локомотив" и ЦСКА, а "Спартак" сыграет в квалификационном раунде турнира.

"Краснодар" сыграет в групповом этапе Лиги Европы, а "Зенит" и "Уфа" будут пробиваться в него через квалификацию.

Не пропустите: ЦСКА обыграл "Анжи" и закончил сезон на втором месте. | http://soccernews.ru