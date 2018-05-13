Определились все участники еврокубков от РФПЛ

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Определились все участники еврокубков от РФПЛ

Завершился 26-й чемпионат России. В последнем туре определились все участники еврокубков.

Прямые путевки в Лигу Чемпионов завоевали "Локомотив" и ЦСКА, а "Спартак" сыграет в квалификационном раунде турнира.

"Краснодар" сыграет в групповом этапе Лиги Европы, а "Зенит" и "Уфа" будут пробиваться в него через квалификацию. 

Не пропустите: ЦСКА обыграл "Анжи" и закончил сезон на втором месте. | http://soccernews.ru

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Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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