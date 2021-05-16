Определились все участники еврокубков от России

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

В России завершился футбольный сезон. Чемпионом Российской Премьер-Лиги стал "Зенит", а обладателем Кубка - "Локомотив". Таким образом, определились все участников еврокубков от России в сезоне-2021/2022.

"Зенит" напрямую попал в групповой этап Лиги Чемпионов. "Спартак" сыграет в квалификационном раунде Лиги Чемпионов и начнет свой путь с 3-го раунда. "Локомотив" получил прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. "Рубин" и "Сочи" сыграют в новом европейском турнире УЕФА - Лиге Конференций. "Рубин" начнет путь в турнире с 3-го квалификационного раунда, "Сочи" - со 2-го.

Напомним, что в прошлом сезоне российские клубы в сумме одержали 1 победу в 20 еврокубковых матчах.

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