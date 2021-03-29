Определились все участники футбольного турнира на Олимпиаде-2021

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Гондурас и Мексика стали последними участниками футбольного турнира на ближайших Олимпийских Играх.

Ранее на Олимпиаду отобрались Франция, Германия, Румыния, Испания, Новая Зеландия, Египет, Кот-д'Ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Аргентина и Бразилия.

Также в соревнованиях примет участие сборная Японии, как страна-хозяйка ОИ-2021.

Жеребьёвка футбольного турнира состоится 21 апреля в штаб-квартире ФИФА.

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