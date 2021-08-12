Определились все участники группового этапа Кубка России
Завершились отборочные матчи Кубка России, по итогам которых стали известны все участники группового этапа турнира.
Корзина 1: ЦСКА, "Динамо", "Химки", "Ростов", "Краснодар", "Ахмат", "Урал", "Уфа", "Арсенал", "Нижний Новгород", "Крылья Советов".
Корзина 2: "Оренбург", "Алания", "Балтика", "Ротор", "Енисей", "Металлург" (Липецк), "КАМАЗ", "Велес", "Кубань", "Факел", "Торпедо" (Москва).
Корзина 3: "Зенит" (Ижевск), "Ленинградец", "Кайрат" (Москва), "Чайка" (Песчанокопское), "Саранск", "Динамо" (Ставрополь), "Знамя" (Ногинск), "Торпедо" (Владимир), "Динамо" (Брянск), "Динамо" (Барнаул), "Легион-Динамо".
Жеребьёвка группового этапа Кубка России состоится в пятницу, 13 августа, в 14:30 мск. Будут определены 11 групп по 3 команды в каждой.
Участники еврокубков - "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин" и "Сочи" - стартуют в турнире с 1/8 финала.
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