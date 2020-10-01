Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Жеребьевка состоится 1 октября
Стали известны все 32 участника основной сетки Лиги Чемпионов. Сегодня, 30 сентября, выяснилась последняя тройка клубов, присоединившаяся к 29 командам.
Жеребьевка состоится 1 октября в Женеве. 32 команды будут разбиты на 4 корзины. В итоге будут сформированы 8 групп по 4 команды.
Корзина 1: "Бавария", "Севилья", "Реал", "Ливерпуль", "Ювентус", ПСЖ, "Зенит", "Порту".
Корзина 2: "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Шахтер", "Боруссия" Дортмунд, "Челси", "Аякс".
Корзина 3: "Динамо" Киев, "Зальцбург", "РБ Лейпциг", "Интер", "Олимпиакос", "Лацио", "Краснодар", "Аталанта".
Корзина 4: "Локомотив", "Марсель", "Брюгге", "Боруссия" Менхенгладбах, "Истанбул Башакшехир", "Мидтьюлланд", "Ренн", "Ференцварош"
А еще: "Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии| http://soccernews.ru
главное
-
"Краснодар" обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов
-
Спортивный директор "Тамбова" подтвердил, что Обухов перейдёт в "Ростов"
-
"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии
-
Неймара и Гонсалеса не накажут за расистские оскорбления
-
"Крылья Советов" обыграли ставропольское "Динамо", "СКА-Хабаровск" в гостях переиграл "Черноморец" в Кубке России
Лента новостей
-
Форвард "Хоффенхайма" Крамарич может стать игроком "Баварии"
-
1
"МЮ" и "Эвертон" обыграли своих соперников и вышли в 1/4 матча Кубка Англии
-
"Аталанта" без Миранчука разгромила "Лацио" в Серии А
-
1
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Жеребьевка состоится 1 октября
-
1
Россию в групповом этапе Лиге Чемпионов впервые представят три клуба
-
1
"Краснодар" обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов
-
Спортивный директор "Тамбова" подтвердил, что Обухов перейдёт в "Ростов"
-
"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии
-
11 игроков "Дженоа" заразились коронавирусом
-
1
"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 1/8 финала Кубка Англии
-
1
Неймара и Гонсалеса не накажут за расистские оскорбления
-
1
"Барселона" готова продать Дембеле, чтобы купить Депая
-
Куман рассказал, что думает о системе ВАР
-
"Атлетико" и "Уэска" сыграли вничью, "Вильярреал" обыграл "Алавеса" в матчах Ла Лиги
-
1
"Ньюкасл" обыграл "Ньюпорт" в матче 1/8 финала Кубка Англии
-
Новичок "Интера" Хакими прокомментировал победный матч в Серии А
-
"Эвертон" готов купить защитника "Норвича" Бена Годфри за 28 млн евро
-
"Крылья Советов" обыграли ставропольское "Динамо", "СКА-Хабаровск" в гостях переиграл "Черноморец" в Кубке России
-
1
"Бавария" и "Боруссия" опубликовали стартовые составы на матч за Суперкубок Германии
-
"Интер" разгромил "Беневенто", "Специя" на выезде обыграла "Удинезе"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4