Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Жеребьевка состоится 1 октября

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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Жеребьевка состоится 1 октября

Стали известны все 32 участника основной сетки Лиги Чемпионов. Сегодня, 30 сентября, выяснилась последняя тройка клубов, присоединившаяся к 29 командам.

Жеребьевка состоится 1 октября в Женеве. 32 команды будут разбиты на 4 корзины. В итоге будут сформированы 8 групп по 4 команды.

Корзина 1: "Бавария", "Севилья", "Реал", "Ливерпуль", "Ювентус", ПСЖ, "Зенит", "Порту".

Корзина 2: "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Шахтер", "Боруссия" Дортмунд, "Челси", "Аякс".

Корзина 3: "Динамо" Киев, "Зальцбург", "РБ Лейпциг", "Интер", "Олимпиакос", "Лацио", "Краснодар", "Аталанта".

Корзина 4: "Локомотив", "Марсель", "Брюгге", "Боруссия" Менхенгладбах, "Истанбул Башакшехир", "Мидтьюлланд", "Ренн", "Ференцварош"

А еще: "Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии| http://soccernews.ru
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