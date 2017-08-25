Определились все участники группового этапа Лиги Европы
Завершились все матчи четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы. Таким образом, определились все участники группового этапа этого еврокубкового турнира.
Корзина 1: "Арсенал", "Зенит", "Лион", "Динамо Киев", "Вильярреал", "Атлетик", "Лацио", "Милан", "Виктория Плзень", "Ред Булл Зальцбург", "Копенгаген", "Брага".
Корзина 2: "Стяуа", "Лудогорец", БАТЭ, "Эвертон", "Янг Бойз", "Марсель", "Реал Сосьедад", "Маккаби Тель-Авив", "Локомотив", "Герта", "Аустрия", "Ницца".
Корзина 3: "Астана", "Партизан", "Хоффенхайм", "Кёльн", "Риека", "Витория Гимараэш", "Аталанта", "Зюлте-Варегем", "Заря", "Русенборг", "Шериф", "Хапоэль Беер-Шева".
Корзина 4: "Аполлон", "Истанбул", "Коньяспор", "Витесс", "Славия Прага", "Црвена Звезда", "Скендербеу", "Фастав Злин", АЕК, "Лугано", "Вардар", "Эстерсунд".
Напомним, что жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 25 августа, в 14:00 по московскому времени.
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