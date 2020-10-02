Определились все участники группового этапа Лиги Европы

Теги арсенал лондонтоттенхэммиланцска москва

Определились все участники группового этапа Лиги Европы

Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы.

Ими стали: "Арсенал", "Тоттенхэм", "Лестер" (все - Англия), "Рома", "Наполи", "Милан" (все - Италия), "Бенфика", "Брага" (оба - Португалия), "Байер", "Хоффенхайм" (оба - Германия), "Вильярреал", "Реал Сосьедад", "Гранада" (все - Испания), ЦСКА Москва (Россия), "Гент", "Стандард", "Антверпен" (все - Бельгия), ПСВ, АЗ, "Фейеноорд" (все - Нидерланды), "Селтик", "Рейнджерс" (оба - Шотландия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Спарта", "Славия", Слован (все - Чехия), "Лудогорец, ЦСКА София (оба - Болгария), "Янг Бойз" (Швейцария), "Црвена Звезда" (Сербия), "Рапид", ЛАСК, "Вольфсберг" (все - Австрия), ПАОК, АЕК (оба - Греция), "Карабах" (Азербайджан), "Маккаби" Тель-Авив, "Хапоэль" Беэр-Шева (оба - Израиль), "Молде" (Норвегия), "Заря" (Украина), ЧФР (Румыния), "Лилль", "Ницца" (оба - Франция), "Риека" (Хорватия), "Дандолк" (Ирландия), "Лех" (Польша), "Сивасспор" (Турция), "Омония" (Кипр).

Не пропустите: Лига Европы: все результаты матчей раунда плей-офф. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости: 1 октября

Главные новости: 1 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов