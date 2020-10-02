Определились все участники группового этапа Лиги Европы

Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы.

Ими стали: "Арсенал", "Тоттенхэм", "Лестер" (все - Англия), "Рома", "Наполи", "Милан" (все - Италия), "Бенфика", "Брага" (оба - Португалия), "Байер", "Хоффенхайм" (оба - Германия), "Вильярреал", "Реал Сосьедад", "Гранада" (все - Испания), ЦСКА Москва (Россия), "Гент", "Стандард", "Антверпен" (все - Бельгия), ПСВ, АЗ, "Фейеноорд" (все - Нидерланды), "Селтик", "Рейнджерс" (оба - Шотландия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Спарта", "Славия", Слован (все - Чехия), "Лудогорец, ЦСКА София (оба - Болгария), "Янг Бойз" (Швейцария), "Црвена Звезда" (Сербия), "Рапид", ЛАСК, "Вольфсберг" (все - Австрия), ПАОК, АЕК (оба - Греция), "Карабах" (Азербайджан), "Маккаби" Тель-Авив, "Хапоэль" Беэр-Шева (оба - Израиль), "Молде" (Норвегия), "Заря" (Украина), ЧФР (Румыния), "Лилль", "Ницца" (оба - Франция), "Риека" (Хорватия), "Дандолк" (Ирландия), "Лех" (Польша), "Сивасспор" (Турция), "Омония" (Кипр).

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