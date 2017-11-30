Определились все участники и сетка клубного Чемпионата Мира
Сегодня поздней ночью стало известно имя последнего участника клубного Чемпионата Мира, а вместе с ним и сетка турнира.
Так, мадридский "Реал" в полуфинале сыграет с победителем пары "Урава Ред Даймондс" (Япония) - "Аль-Джазира" (ОАЭ) / "Окленд Сити" (Новая Зеландия). Бразильский "Гремио" на этой же стадии встретится с сильнейшей командой "Пачуки" (Мексика) и "Видад Касабланка" (Марокко).
Напомним, сегодня "Гремио" выиграл кубок Либертадорес. | soccernews.ru
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