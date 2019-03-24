Определились все участники Кубка африканских наций-2019

Определились все сборные, пробившиеся в финальную часть Кубка африканских наций.

За главный африканский трофей поборются Сенегал, Мадагаскар, Марокко, Камерун, Мали, Бурунди, Алжир, Бенин, Нигерия, ЮАР, Гана, Кения, Зимбабве, ДР Конго, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Ангола, Мавритания, Тунис, Египет, Гвинея-Бисау, Намибия, Уганда, Танзания.

Напомним, что турнир пройдет с 21 июня по 19 июля этого года в Египте. Последним победителем кубка в 2017 году стала сборная Камеруна.

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