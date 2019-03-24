Определились все участники Кубка африканских наций-2019

Теги южно-африканская республикаегипеткот-д’ивуарнигерия

Определились все участники Кубка африканских наций-2019

Определились все сборные, пробившиеся в финальную часть Кубка африканских наций.

За главный африканский трофей поборются Сенегал, Мадагаскар, Марокко, Камерун, Мали, Бурунди, Алжир, Бенин, Нигерия, ЮАР, Гана, Кения, Зимбабве, ДР Конго, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Ангола, Мавритания, Тунис, Египет, Гвинея-Бисау, Намибия, Уганда, Танзания.

Напомним, что турнир пройдет с 21 июня по 19 июля этого года в Египте. Последним победителем кубка в 2017 году стала сборная Камеруна.

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Группа A М О
1 Конго Конго 3 7
2 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 3 5
3 Габон Габон 3 3
4 Буркина Фасо Буркина Фасо 3 1
Группа B М О
1 Тунис Тунис 3 5
2 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
3 Кабо-Верде Кабо-Верде 3 3
4 Замбия Замбия 3 2
Группа C М О
1 Гана Гана 3 6
2 Алжир Алжир 3 6
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 1
Группа D М О
1 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 5
2 Гвинея Гвинея 3 3
3 Мали Мали 3 3
4 Камерун Камерун 3 2
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