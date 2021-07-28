Определились все участники плей-офф футбольного олимпийского турнира

Теги олимпийские игры

Определились все участники плей-офф футбольного олимпийского турнираФото: инстаграм сборной Бразилии/Автор неизвестен

Сегодня завершился групповой этап футбольного олимпийского турнира в Токио. 

Определились все участники 1/4 финала Олимпиады: 

Бразилия, Кот-д’Ивуар, Испания, Египет, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Мексика.

Покинули турнир такие сборные, как: Германия, Аргентина и Франция.

Также не пропустите: Вылет Германии, победа Бразилии и ничья между Испанией и Аргентиной: все результаты третьего тура футбольного олимпийского турнира. | http://soccernews.ru
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