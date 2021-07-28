Определились все участники плей-офф футбольного олимпийского турнира
Фото: инстаграм сборной Бразилии/Автор неизвестен
Сегодня завершился групповой этап футбольного олимпийского турнира в Токио.
Определились все участники 1/4 финала Олимпиады:
Бразилия, Кот-д’Ивуар, Испания, Египет, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Мексика.
Покинули турнир такие сборные, как: Германия, Аргентина и Франция.
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