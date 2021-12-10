Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы.

В 1/8 финала турнира вышли победители групп Лиги Европы: "Спартак", "Лион", "Монако", "Айнтрахт", "Галатасарай", "Црвена Звезда", "Байер", "Вест Хэм".

Также 16 команд встретятся в стыковых играх за право выхода в 1/8 финала.

8 из них третьи места из групп Лиги Чемпионов - "Зенит", "РБ Лейпциг", "Порту", "Боруссия" Дортмунд, "Шериф", "Барселона", "Аталанта" и "Севилья".

Их соперниками станут клубы, которые заняли вторые места в группах Лиги Европы: "Рейнджерс", "Реал Сосьедад", "Наполи", "Олимпиакос", "Лацио", "Брага", "Бетис", "Динамо" Загреб.

Напомним, что жеребьевка состоится 13 декабря.

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