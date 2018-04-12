Определились все участники полуфиналов Лиги Чемпионов

Сегодня определились все участники стадии полуфинала Лиги Чемпионов.

Так, в четверку лучших команд Европы вошли "Ливерпуль", "Рома", мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал". Полуфинальные пары определятся путем жеребьевки, которая состоится уже в эту пятницу в 13:00 по московскому времени.

Напомним, Роналду покорилось очередное достижение. | soccernews.ru