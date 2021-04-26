Определились все участники следующей Лиги Чемпионов от чемпионата Испании

За пять туров до завершения розыгрыша Ла Лиги окончательно сформировалась первая четвёрка команд.

По итогам чемпионата Испании точно не опустятся ниже четвёртого места "Атлетико", "Реал", "Барселона" и "Севилья".

Соответственно, вышеуказанные клубы представят Примеру в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

Помешать этому могут только санкции со стороны УЕФА, который стремится наказать участников Суперлиги Европы, куда вступили все лидеры испанского первенства, кроме "Севильи".

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