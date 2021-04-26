Определились все участники следующей Лиги Чемпионов от чемпионата Испании

Теги атлетико мадридреал мадридбарселонасевилья

Определились все участники следующей Лиги Чемпионов от чемпионата Испании

За пять туров до завершения розыгрыша Ла Лиги окончательно сформировалась первая четвёрка команд.

По итогам чемпионата Испании точно не опустятся ниже четвёртого места "Атлетико", "Реал", "Барселона" и "Севилья".

Соответственно, вышеуказанные клубы представят Примеру в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

Помешать этому могут только санкции со стороны УЕФА, который стремится наказать участников Суперлиги Европы, куда вступили все лидеры испанского первенства, кроме "Севильи".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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