Определились все участники стыковых матчей отбора ЧМ-2022
После завершения группового турнира стали известен все 12 участников стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Ими стали: Россия, Северная Македония, Австрия, Чехия, Шотландия, Португалия, Швеция, Италия, Польша, Турция, Украина и Уэльс.
Сеянные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.
Несеяные: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия.
Жеребьевка полуфиналов стыковых матчей состоится 26 ноября.
Полуфиналы и финалы пройдут из одного матча.
Не пропустите: результаты отбора ЧМ-2022 от 16 ноября. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17