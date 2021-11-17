Определились все участники стыковых матчей отбора ЧМ-2022

После завершения группового турнира стали известен все 12 участников стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Ими стали: Россия, Северная Македония, Австрия, Чехия, Шотландия, Португалия, Швеция, Италия, Польша, Турция, Украина и Уэльс.

Сеянные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.

Несеяные: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия.

Жеребьевка полуфиналов стыковых матчей состоится 26 ноября.

Полуфиналы и финалы пройдут из одного матча.

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