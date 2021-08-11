Определилось место проведения матча Россия - Мальта

Фото сайт "Спартака"

Стало известно, где сборная России примет Мальту в рамках 6-го тура квалификации ЧМ-2022.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, матч состоится на "Открытие Банк Арене" в Москве.

Игра запланирована на 7 сентября, начало - в 21:45 по московскому времени.

"Открытие Банк Арена" - домашний стадион "Спартака". Его вместимость - 45 360 зрителей.

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