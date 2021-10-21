Определилось три лидера в борьбе за Холанда

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Определилось три лидера в борьбе за Холанда Фото: инстаграм Эрлинга Холанда

Европейские топ-клубы продолжают вести борьбу за форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По сведениям AS, "Бавария", "Манчестер Сити" и ПСЖ опережают "Реал" в борьбе за 21-летнего норвежца.

Отмечается, что на футболиста всерьез нацелился "Ньюкасл", у которого появились новый владельцы из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Холанд провел 10 игр, забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

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