Определилось три лидера в борьбе за Холанда
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда
Европейские топ-клубы продолжают вести борьбу за форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
По сведениям AS, "Бавария", "Манчестер Сити" и ПСЖ опережают "Реал" в борьбе за 21-летнего норвежца.
Отмечается, что на футболиста всерьез нацелился "Ньюкасл", у которого появились новый владельцы из Саудовской Аравии.
В текущем сезоне Холанд провел 10 игр, забил 13 голов и отдал три результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20