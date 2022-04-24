Определился чемпион Австрии

Фото: твиттер "Ред Булл Зальцбург"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Австрии "Ред Булл Зальцбург" разгромил "Аустрию" со счетом 5:0 и завоевал чемпионский титул.

"Быки" набрали 45 очков и стали недосягаемыми для ближайшего преследователя "Штурма" из Граца.

"Ред Булл Зальцбург" стал чемпионом в 15-й раз и занимает по этому показателю третье место в австрийской истории. Чаще чемпионами становились только "Рапид" (32) и "Аустрия" (24).

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