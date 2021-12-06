Определился чемпион Швеции

Фото: инстаграм "Мальме"/Автор неизвестен

Чемпионом Швеции вновь стал клуб "Мальме" из одноименного города.

В заключительном туре чемпионата Швеции "Мальме" сыграл вничью с "Хальмстадом" (0:0) и финишировал на первом месте с 59 очками.

Столько же очков набрал АИК, но отстал по дополнительным показателям. Третье место занял "Юргорден" (57).

"Мальме" завоевал чемпионский титул в 22-й раз и это является рекордом Швеции. Второе место по числу титулов занимает "Гетеборг" (18), третье место делят АИК и "Норрчепинг" (по 13).

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