Определился еще один участник Чемпионата Мира в России

Теги коста-рикагондурас

Определился еще один участник Чемпионата Мира в РоссииСегодня определился еще один участник предстоящего Чемпионата Мира 2018-го года в России - заветную путевку на главный турнир четырехлетия добыла сборная Коста-Рики, которая вырвала необходимую для себя ничью в матче с Гондурасом на последней из добавленных арбитром к встрече минут.

Коста-Рика - Гондурас - 1:1

Голы: Эрнандес, 66 - 0:1, Вастон, 90+5.

Напомним, сегодня оформить выход на ЧМ может и Польша. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Мексика 9 21
2 Коста-Рика 8 15
3 США 9 12
4 Панама 9 10
5 Гондурас 8 9
6 Тринидад и Тобаго 9 3
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