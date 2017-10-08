Определился еще один участник Чемпионата Мира в России

Сегодня определился еще один участник предстоящего Чемпионата Мира 2018-го года в России - заветную путевку на главный турнир четырехлетия добыла сборная Коста-Рики, которая вырвала необходимую для себя ничью в матче с Гондурасом на последней из добавленных арбитром к встрече минут.

Коста-Рика - Гондурас - 1:1

Голы: Эрнандес, 66 - 0:1, Вастон, 90+5.

Напомним, сегодня оформить выход на ЧМ может и Польша. | soccernews.ru