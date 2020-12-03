Определился еще один участник плей-офф Лиги Чемпионов
По итогам 5-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов определился еще один участник плей-офф.
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Лацио" (1:1) и гарантировала себе как минимум второе место в группе.
На данный момент у "Боруссии" 10 очков, у "Лацио" - 9, у "Брюгге" - 7. Напомним, что "Зенит" лишился шансов на еврокубковую весну.
Ранее уже было известно восемь участников плей-офф Лиги Чемпионов: "Бавария" (Германия), "Барселона" и "Севилья" (оба - Испания), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуль" (все - Англия), а также "Порту" (Португалия).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4