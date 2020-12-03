Определился еще один участник плей-офф Лиги Чемпионов

По итогам 5-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов определился еще один участник плей-офф.

Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Лацио" (1:1) и гарантировала себе как минимум второе место в группе.

На данный момент у "Боруссии" 10 очков, у "Лацио" - 9, у "Брюгге" - 7. Напомним, что "Зенит" лишился шансов на еврокубковую весну.

Ранее уже было известно восемь участников плей-офф Лиги Чемпионов: "Бавария" (Германия), "Барселона" и "Севилья" (оба - Испания), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуль" (все - Англия), а также "Порту" (Португалия).

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