Определился фаворит на пост тренера "Наполи"
Фото: инстаграм Спаллетти
Лучано Спаллетти может стать новым тренером "Наполи".
Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, 62-летний итальянец является фаворитом на этот пост. Переговоры между сторонами уже ведутся.
Последним клубом Спаллетти был "Интер", который уволил его в 2019 году. Также тренер известен по своей работе в "Роме" и "Зените".
Напомним, что ранее "Наполи" покинул Дженнаро Гаттузо, возглавлявший команду с декабря 2019 года. По итогам сезона неаполитанцы финишировали в Серии А на пятом месте.
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