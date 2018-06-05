Определился фаворит в борьбе за Балотелли

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Определился фаворит в борьбе за Балотелли

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио назвал фаворита в борьбе за нападающего "Ниццы" Марио Балотелли.

По его информации, наилучшие шансы заполучить скандального футболиста имеет "Марсель", также на форварда претендуют клубы Серии А.

Напомним, что контракт Балотелли с "Ниццей" истекает 30 июня и он не собирается его продлевать.

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