Определился фаворит в борьбе за Балотелли

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио назвал фаворита в борьбе за нападающего "Ниццы" Марио Балотелли.

По его информации, наилучшие шансы заполучить скандального футболиста имеет "Марсель", также на форварда претендуют клубы Серии А.

Напомним, что контракт Балотелли с "Ниццей" истекает 30 июня и он не собирается его продлевать.

Не пропустите: Манчини рассказал о том, как уживается с Балотелли. | http://soccernews.ru