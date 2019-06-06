Определился фаворит в борьбе за де Лигта

ПСЖ опережает "Барселону" в борьбе за капитана "Аякса" Маттейса де Лигта.

Как сообщает ESPN, это случилось благодаря тому, что Леонардо, ведущий сейчас переговоры с Мино Райолой, вернулся в структуру парижского клуба. Отмечается, что в переговорах также участвует Максвелл.

Стоит отметить, что ранее ПСЖ был фаворитом в борьбе за Френки де Йонга, однако в оконцовке он перебрался в "Барселону".

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