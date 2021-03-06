Определился фаворит в борьбе за Доннарумму

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма близок к уходу из клуба.

По сведениям Tuttomercatoweb, фаворитом в борьбе за 22-летнего голкипера является ПСЖ. Напомним, что на игрока также претендует "Челси".

Контракт Доннаруммы с "Миланом" истекает грядущим летом и клуб пока не может договориться о его продлении.

В этом сезоне Доннарумма провел 33 матча, в которых пропустил 41 гол.

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