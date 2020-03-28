Определился фаворит в борьбе за Кулибали

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Определился фаворит в борьбе за Кулибали

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали, скорее всего, покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Daily Star, основная борьба за сенегальца развернулась между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Однако отмечается, что фаворитом являются "красные дьяволы".

Напомним, что неаполитанцы хотят выручить с продажи футболиста не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кулибали провел 21 матч во всех турнирах.

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