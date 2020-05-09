Определился фаворит в борьбе за Кулибали

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Определился фаворит в борьбе за Кулибали

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали, скорее всего, покинет клуб этим летом.

Как сообщает Daily Mail, фаворитом в борьбе за 28-летнего сенегальца является "Ливерпуль", который опережает "Манчестер Юнайтед", "Реал" и ПСЖ.

Напомним, что "Наполи" хочет выручить с продажи своего игрока не менее 100 миллионов евро.

В этом сезоне Кулибали провел 21 игру во всех турнирах.

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Комментарии

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wagner
wagner

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