Определился фаворит в борьбе за Кулибали

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали, скорее всего, покинет клуб этим летом.

Как сообщает Daily Mail, фаворитом в борьбе за 28-летнего сенегальца является "Ливерпуль", который опережает "Манчестер Юнайтед", "Реал" и ПСЖ.

Напомним, что "Наполи" хочет выручить с продажи своего игрока не менее 100 миллионов евро.

В этом сезоне Кулибали провел 21 игру во всех турнирах.

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