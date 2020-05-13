Определился фаворит в борьбе за "нового Пирло"

"Интер" лидирует в гонке за хавбека "Брешии" Сандро Тонали.

Как сообщает Sky Italia, миланский клуб опережает "Барселону", "Милан" и "Ювентус", которые также проявляют интерес к 20-летнему футболисту, которого прозвали "новым Пирло".

Ранее сообщалось, что "Брешия" оценивает Тонали в 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Тонали один гол и пять ассистов в 24 играх.

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