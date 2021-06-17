Определился фаворит в борьбе за Рамоса

Фото сайт "Реала"

Три клуба ведут борьбу за защитника Серхио Рамоса, который покинул "Реал".

Как сообщает AS, подписать 35-летнего испанца хотят "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Отмечается, что фаворитом в гонке за Рамосом являются "горожане".

Рамос покидает "Реал" по окончании контракта. Он выступал за клуб с 2005 года.

Читайте также: Серхио Рамос покинул "Реал". | http://soccernews.ru