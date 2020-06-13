Определился фаворит в борьбе за Санчо

"Ливерпуль" лидирует в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Как сообщает Le10sport, мерсисайдцы опережают в гонке за игроком "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Отмечается, что в Санчо видят возможную замену Садио Мане, который летом может покинуть клуб.

Соглашение Санчо с клубом рассчитано до лета 2022 года. "Боруссия" оценивает своего игрока в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Санчо 20 голов и 20 ассистов в 41 матче.

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