Определился фаворит в борьбе за вингера "Кристал Пэлас" Заа

Стало известно, кто лидирует в гонке за вингером "Кристал Пэлас" Уилфридом Заа.

По информации Daily Mail, наиболее вероятным местом продолжения карьеры звёздного ивуарийца считается "Челси".

Сообщается, что трансферу 27-летнего футболиста в лондонский клуб должны поспособствовать приятельские отношения между новым агентом игрока Пини Захави и владельцем "синих" Романом Абрамовичем.

В текущем сезоне Заа сыграл за "Пэлас" 22 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

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