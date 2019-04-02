Определился фаворит в борьбе за Йовича

Форвард "Айнтрахта" Лука Йович, скорее всего, покинет клуб предстоящим летом.

Как сообщает Sportsmole, в борьбе за 21-летнего серба лидирует "Челси". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним, что на Йовича также претендуют "Арсенал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Йович провел 37 игр, в которых отметился 23 голами и 7 ассистами.

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